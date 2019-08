ROMA - Una volante della polizia si è cappottata in un incidente stradale e quattro persone, tra i quali due poliziotti, sono rimasti feriti. Secondo quanto si è appreso dalla stessa polizia, l'equipaggio della volante ha visto un'auto, che percorreva la corsia opposta, passare con il rosso.



Così la volante ha acceso la sirena ed ha fatto inversione ad U per inseguire l'auto, ma nel frattempo una Smart che procedeva in senso opposto non si è accorta della volante e l'ha presa in pieno facendola cappottare. Le due persone a bordo della Smart sono state portate in codice giallo all'Aurelia Hospital, mentre in codice rosso i due poliziotti che all'arrivo in ospedale erano vigili e coscienti.

