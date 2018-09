«C'è una cintura esplosiva» vicino alla lapide di Moro, gli artificieri la fanno brillare: era finta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una «cintura esplosiva», risultata poi finta, è stata trovata stamane in via Stresa a una ventina di metri da via Fani, dove c'è la lapide di Moro. La cintura era legata a un palo della segnaletica.Questa mattina, un passante aveva segnalato, al numero di emergenza 112, «un oggetto in cuoio con degli involucri di carta, sul marciapiede».Sul posto sono arrivati i carabinieri. Le strade sono state chiuse. Gli artificieri dopo un attento esame della cintura, che all'inizio sembrava vera, l'hanno fatta brillare. L'ordigno artigianale fortunatamente era finto, ma molto simile a uno vero.