Incendio in officina sulla Cassia: morto meccanico rimasto ustionato

Ancora da chiarire le cause del vasto incendio sviluppatosi nel garage officina al piano terra di una palazzina di quattro piani in cui Roberto Caporuscio lavorava.

E' morto il meccanico rimasto gravemente ustionato nell'incendio scoppiato nell’officina in cui lavorava in via San Godenzo, sulla Cassia. Roberto Caporuscio è deceduto all’ospedale Sant’Eugenio, dove era stato trasportato con una eliambulanza in gravi condizioni.