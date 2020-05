Roma, spara alla moglie e al figlio e tenta il suicidio: choc a Primavalle, tutti in gravi condizioni

Ha sparato alla moglie e al figlio per poi puntare la pistola su se stesso e fare fuoco. Tentato omicidio-suicidio a Primavalle, periferia Ovest di Roma. A sparare è stata una guardia giurata di 67 anni. I fatti sono avvenuti questa mattina (poco prima delle 10) in una abitazione di via Francesco Maria Torrigio, al civico 102. Sul posto la polizia. Sono stati portati tutti in ospedale. La più grave sarebbe la donna, 63 anni, che è stata anche ferita con un coltello: ma tutti e tre risultano essere in condizioni serie.



Spara a moglie e figlio poi si uccide: famiglia sterminata nel Torinese

Roma, spara quattro colpi contro il portone dell'ex moglie: «Da mesi non mi fa vedere i bambini»

Da una prima ricostruzione, sembra che la coppia fosse in fase di separazione e stamattina la donna con il figlio di 44 anni erano andati a casa dell'ex per prendere alcune cose. La guardia giurata, in un primo momento ha accoltellato la moglie, poi afferra la pistola d'ordinanza (una 7,65) e inizia a sparare prima al figlio e poi alla moglie già ferita. «Ho visto una persona a terra in via Torrigio con una ferita alla gola, sanguinava e ho pensato fosse morto ma poi mi sono reso conto che respirava», ha raccontato un testimone. La polizia sta interrogando i vicini.

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA