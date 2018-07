Compra la droga con i Bit Coin: marijuana e sorbetto all'anfetamina nascosti nel congelatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un simil-sorbetto a base di anfetamina, marijuana nel congelatore e pasticche di Mdma confezionate in buste come fossero caramelle. Droga comprata sul web con la moneta virtuale Bit Coin e catalogata con cura nella sua abitazione segreta. Un romano di 34 anni era riuscito ad introdursi nel «dark web», conosciuto anche come luogo di traffici illeciti illegali e virtuali del «deep web», accessibile solo attraverso particolari software che consente di navigare in forma anonima, e acquistava molti tipi di stupefacente pagandolo con la moneta virtuale «Bit Coin».La sua particolare “specializzazione” però, non è sfuggita agli investigatori del commissariato San Paolo che sono riusciti a intercettare la sua casa non censita. Attraverso appostamenti e indagini l'uomo è stato rintracciato e fermato dai poliziotti proprio sotto l'abitazione. Con sé aveva le chiavi dell'alloggio segreto e, malgrado abbia tentato di sviare le indagini asserendo di abitare in altro luogo, i poliziotti sono comunque riusciti ad individuare il suo appartamento. Entrati all'interno si sono trovati davanti un vero e proprio deposito con vari tipi di stupefacenti: barattoli di vetro e confezioni preparate per nascondere pasticche di Mdma in svariati colori e forme, quasi a simulare caramelle contenute all'interno di bustine trasparenti con cuoricini e fiori stampati.La “collezione” che l'uomo aveva all'interno dell'appartamento, era stata catalogata con scritte, su ogni bustina, indicante il tipo di sostanza in essa contenuta. Le sostanze, dal crack allo shaboo, dai francobolli di lsd alla cocaina erano sparse per tutta casa e addirittura nel congelatore del frigorifero, accuratamente riposta per la conservazione ottimale del principio attivo, c'era la marijuana mentre, all'interno di un contenitore per vivande, una sostanza spumosa bianca tipo sorbetto ma con odore pungente classificata come anfetamina. Tutto lo stupefacente è risultato puro al 100% e comunque con un principio attivo altissimo. Accompagnato negli uffici di polizia il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.