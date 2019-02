Roma, albero su auto: un morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 45 anni è morto schiacciato da un grosso pino che si è schiantato a terra, forse a causa delle forti raffiche di vento a Guidonia, vicino Roma. L’uomo transitava in auto lungo via Maremmana, strada che collega Guidonia a Marcellina e Palombara, e il grosso tronco ha investito in pieno la Panda. Per l’uomo alla guida non c’è stato scampo. L'auto è completamente distrutta nella parte anteriore. Un testimone racconta: «In quel momento c'era un vento terribile, si è formato come un mulinello, volava tutto». In pochi minuti sono caduti tre alberi, uno ha centrato l'auto in transito.