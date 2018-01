Litiga con il suocero e lo accoltella: fermato dopo ore di caccia all'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha accoltellato il suocero al culmine di una lite ed è scappato. La «caccia all'uomo» da parte della polizia per rintracciare il 30enne è durata 6 ore, poi l'uomo è stato arrestato.La segnalazione, giunta poco dopo la mezzanotte scorsa, è arrivata direttamente dal pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, vicino Roma, dove era arrivato un uomo in gravi condizioni con varie ferite tra cui alcune coltellate. I poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato di zona hanno parlato con la vittima che ha raccontato l'accaduto. Gli investigatori, dopo alcune ore di ricerche serrate, hanno trovato il trentenne in un garage trasformato in miniappartamento nella zona di Marcellina. Trovato con l'ausilio delle unità cinofile anche il coltello usato per l'aggressione di cui l'uomo si era disfatto nelle campagne durante la fuga.Proseguono le indagini per accertare le cause dell'aggressione e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. L'uomo è stato sottoposto a fermo di p.g. ed è stato condotto nel carcere di Rebibbia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.