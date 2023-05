Roberto Orlando, morto a Cagliari carabiniere di 28 anni: incidente con la moto contro un furgone

Incidente mortale in serata alle porte di Cagliari. Per cause ancora da chiarire una moto si è scontrata con un furgone in viale Monastir. L'impatto è stato violento e il centauro è stato catapultato a diversi metri di distanza.

Immediato l'intervento dei soccorsi, i volontari del 118 hanno provato a rianimarlo ma ogni tentativo si è rivelato vano. La vittima è Roberto Orlando, un carabiniere di 28 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cagliari per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.