Inter-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Inter è sempre più vicino alla vittoria del ventesimo scudetto della sua storia ma serve ancora un ultimo passo. Domenica, nel posticipo della 32a giornata di Serie A, i nerazzurri sfideranno il Cagliari di Ranieri. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria in extremis contro l'Udinese e, in vista del derby, vuole continuare a fare punti per poter avere l'occasione di vincere aritmeticamente il titolo proprio contro il Milan. L'Inter, però, dovrà fare a meno di due pilastri come Lautaro Martinez e Pavard, entrambi squalificati dopo i gialli rimediati a Udine. Pronto Sanchez ad affiancare Thuram in avanti.

Inter vince lo scudetto se? Le combinazioni e quando il Milan può rovinare la festa

Orario

Il match di San Siro tra Inter e Cagliari, valido per la 32a giornata di Serie A, andrà in scena domenica 14 aprile alle ore 20:45.

Dove vederla in tv e streaming

La partita del Meazza tra Inter e Cagliari sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

Squadra arbitrale

A dirigere Inter-Cagliari sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Palermo e Garzelli, con Camplone nelle vesti di Quarto Uomo. VAR affidato a Di Bello e Valeri come AVAR.