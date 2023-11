Fingono un malore per evitare di pagare il conto e fuggono dal ristorante: denunciata una coppia di Gaeta

Una truffa, non così originale, che alla fine è stata scoperta. Pranzano in un noto ristorante a Formia, in provincia di Latina, e poi fingono entrambi un malore per evitare di pagare il conto e non tornano a saldarlo.

Nel frattempo il titolare del locale ha presentato una denuncia ed i carabinieri della stazione di Formia hanno così cominciato le indagini scoprendo non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per simili episodi. I due, un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, entrambi di Gaeta e con precedenti, sono stati deferiti dai militari all'Autorità Giudiziaria di Cassino.