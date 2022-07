Ricky Bibey, ex di Rugby League morto in albergo a Firenze. «Gioco erotico finito male», grave la fidanzata Che cos'è il Rugby a 13

Ricky Bibey, ex Rugby League con un passato di rilievo in Inghilterra nel Wigan, è stato trovato morto ieri in una stanza dell'albergo Continentale di vicolo dell’Oro a Firenze. Secondo quanto scrive la stampa locale, a causare la morte del 40enne sarebbe stato un «gioco erotico finito male». La compagna, di quattro anni più grande, è in gravi condizioni: la donna è stata soccorsa per una emorragia e ricoverata all'ospedale di Careggi. Stando a quanto riferiscono diversi testimoni, la fidanzata di Bibey è stata vista uscire mezza nuda dalla camera dove i due erano arrivati da Manchester solo il giorno precedente. La donna era imbrattata di sangue e, urlando, avrebbe chiesto aiuto ai vicini di camera e a un’addetta alle pulizie.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY L'incidente di Pontinia, il dolore per la morte di Yuri e i... ITALIA Incidente a Pontinia, morto un giovane rugbista

Rugby Union e Rugby League

Il Rugby League non va confuso con il Rugby Union. Il Rugby Union è quello più diffuso nel mondo, si gioca in 15 ed è caratterizzato, fra l'altro, dalla mischia. E' quello più noto e giocato anche in Italia, è quello del Sei Nazioni. Solo nel 1995 il Rugby Union è diventato professionistico ma solo l'1% dei suoi praticati viene pagato per giocare.

Il Rugby Union si gioca in 13, si avanza con serie di tentativi, di fatto la mischia non viene utilizzata, e, soprattutto, è professionistico fin dal 1895. Si rese indipendente dal Rugby Union proprio per la scelta di pagare i giocatori che, potendo dedicarsi a tempo pieno al gioco e agli allenamenti, divennero fisicamente assai più potenti dei giocatori del Rugby Union. Il Rugby League si è diffuso ed è praticato ad alto livello solo nell'Inghilterra del Nord, in tre stati dell'Australia e nella zona pirenaica della Francia, in Papua Nuova Guinea.

Il giallo

Il personale della questura ha trovato il cadavere e ha fatto soccorrere dal 118 la donna. I sanitari l'hanno portata a Careggi dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le grida di dolore e poi le tracce di sangue che la polizia scientifica ha repertato in vari punti della camera hanno fatto ipotizzare una lite, in un primo momento, agli investigatori della squadra mobile. Ma poi, col trascorrere delle ore, gli agenti hanno approfondito la pista del gioco hard. Gli esami medici hanno escluso lesioni da percosse sul corpo della donna, quindi non avrebbe subito atti di violenza come poteva apparire all'inizio. Infatti, secondo quanto emerge, le lesioni gravi che ha sul corpo e che contribuiscono alla gravità delle sue condizioni cliniche, sono circoscritte; la loro causa viene attribuita proprio a un rapporto erotico. Sempre secondo quanto si apprende, la causa della morte del 40enne potrebbe essere un infarto durante il gioco a luci rosse in cui lei è rimasta ferita gravemente.

Le indagini

Adesso la 45enne è nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Anche se ha ripreso conoscenza, ancora non è in grado di poter sostenere una conversazione e quindi la polizia non ha potuto parlarci. Inoltre, sull' uomo non ci sono segni di lesioni o traumi ma ci sarà autopsia. Esami tossicologici saranno disposti su entrambi. Gli addetti dell'albergo hanno riferito agli investigatori che la coppia, arrivata venerdì 15 luglio, la sera stessa è uscita in città e quando è rientrata a notte fonda era in evidente stato di alterazione psicofisica. La squadra mobile ha preso contatti con le autorità britanniche per avvertire i familiari e per conoscere meglio i due in modo da inquadrare correttamente le ricostruzioni.