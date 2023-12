Claudia Giannetto scomparsa a Napoli, il post della sorella: «Sta bene, è stata ritrovata a Roma»

Claudia Giannetto, la studentessa dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" scomparsa da due giorni, è stata ritrovata. Di lei si erano perse le tracce nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L'Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzocannone. Preoccupati amici e familiari: la notizia aveva iniziato a circolare nel tardo pomeriggio, dopo un primo appello dell'associazione studentesca Link Orientale, e poi aveva iniziato a rimbalzare sui social. Oggi, 8 dicembre, la sorella con una storia su Instagram ha fatto sapere del suo ritrovamento. La ragazza è a Roma.

Claudia Giannetto scomparsa, cosa era successo

Un post di un'amica di Claudia era stato rilanciato anche dal sindacato universitario de L'Orientale. Queste le parole: «Urgente. Lei si chiama Claudia Giannetto, è una mia amica. Da oggi pomeriggio non si trova. Aveva detto alla famiglia che si laureava, ma non era vero». Il sindacato studentesco aveva aggiunto su Instagram: «Da oggi non si hanno notizie di questa studentessa. Se qualcuno la conosce e l'ha sentita, ci contatti pure. È stata vista l'ultima volta tra L'Orientale e via Mezzocannone».

«Al momento della scomparsa, indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero», scrivono i familiari sui social. Originaria di Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli, amici e parenti chiedono «a chiunque l'abbia vista in zona università o a Giugliano di mettersi in contatto con noi».

Claudia Giannetto è scomparsa. Era arrivata a Napoli per discutere la tesi, ma non risultava tra i laureandi.

Mi sono riscritta all’università perché la nostra vita vale molto di più dei nostri tentativi non riusciti e lo urlerò a tutti perché so cosa significa.

Claudia,torna. pic.twitter.com/fc4GaW5guD — Benedetta Terlizzi (@benedic7e) December 7, 2023

A condividere l'appello anche la professoressa Fabiana Sciarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università L'Orientale. Ora il lieto fine.