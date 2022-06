Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne

Una donna di Ulassai (Nuoro), di 70 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Lanusei, in Ogliastra, dopo aver accusato i sintomi della rickettsiosi, un'infezione che nel suo caso è causata dalla puntura di una zecca. Trasferita nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. La notizia è stata anticipata dall'Unione sarda e confermata all'Ansa dalla dirigenza del nosocomio ogliastrino.

La puntura della zecca risalirebbe a qualche giorno fa, quando la donna si è accorta di avere sulla cute l'insetto e se ne è liberata subito dopo. All'inizio non ha avuto sintomi ma dopo giorni di incubazione ha accusato i primi malesseri: febbre alta, mal di testa, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni. La 70enne è stata così trasportata in ospedale a Lanusei dove è giunta in condizioni già critiche, quindi la diagnosi dell'infezione e il ricovero in Rianimazione.