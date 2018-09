Una risoluzione di M5S e Lega sulle comunicazioni del governo sul ponte Morandi prevede che il governo debba «garantire tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 novembre», a chi ha perso la casa «una sistemazione dignitosa, con interventi sui mutui e per le aziende». Il governo è impegnato a «assicurare che la ricostruzione avvenga in tempi non superiori ad un anno e garantendo anche un incisivo controllo dello Stato sia sul processo di ricostruzione che sulla manutenzione autostradale».



LEGGI ANCHE Genova, Fico: «A nome dello Stato italiano chiedo scusa al Paese» LEGGI ANCHE

«Tutte le persone sfollate - ha assicurato il ministro M5S - riceveranno una sistemazione entro 3 mesi». «Il totale del numero dei nuclei sfollati - ha spiegato - è oggi di 255 famiglie, per un totale di 566 persone» e «gli alloggi pubblici messi a disposizione dei nuclei familiari sono ad oggi 170, di cui 88 alloggi sono stati già assegnati o opzionati».

«D'ora in avanti tutti i concessionari, pubblici o privati che siano -ha annunciato - saranno vincolati a reinvestire gran parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture che hanno ricevuto in concessione e dovranno comprendere che l'infrastruttura non è una rendita finanziaria, ma un bene pubblico del Paese».

«Le responsabilità penali dovranno essere accertate dalla Magistratura alla quale va la nostra piena fiducia e il nostro pieno sostegno». «In merito alle responsabilità politiche il nostro compito non sarà solo quello di denunciarle ma anzitutto quello di porvi rimedio, come abbiamo fatto dal primo momento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova, il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi». Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aggiungendo che «l'integrale finanziamento dell'opera da parte della Società concessionaria rappresenta solo una minima parte del risarcimento dovuto e non ha nulla a che vedere con la procedura di decadenza dalla concessione». «Sulla ricostruzione del ponte dovrà esserci il sigillo dello Stato», ha poi ribadito.«Nei due consigli dei ministri svoltisi a Genova nei giorni immediatamente successivi all'avvenimento sono stati stanziati risorse complessive per 33.470.000 euro per l'attuazione dei primi interventi».«Nonostante le pressioni, interne ed esterne, che abbiamo subito, abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'Amministrazione, vedendosi sempre sbattere portoni in faccia», ha detto Toninelli, circa la pubblicazione «sul sito web del Ministero delle Infrastrutture tutti i contratti di concessione delle autostrade e tutti i relativi allegati».