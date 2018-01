Rischia di essere investito e litiga con l'automobilista: lui lo pugnala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava per finire in tragedia una lite scoppiata ieri mattina in via Paolini, a Pescara, per questioni di viabilità. Ferito in maniera seria un 47enne pescarese, attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica, con una prognosi di 30 giorni. Al culmine della discussione, avvenuta davanti al vecchio ospedale, è stato colpito con un'arma da taglio ad un fianco. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della squadra mobile, diretta da Pierfrancesco Muriana. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava attraversando la strada quando avrebbe rischiato di essere travolto da un'auto.Si sarebbe quindi messo a strillare, imprecando contro il conducente della vettura, il quale per tutta risposta gli si sarebbe scagliato contro. Prima un battibecco violento con tanto di offese e parolacce e poi le botte. Fra i due infatti sarebbe nata una vera e propria colluttazione, al culmine della quale il conducente dell'auto avrebbe estratto un oggetto acuminato con cui lo avrebbe colpito per poi darsi alla fuga. Il 47enne sanguinante si sarebbe quindi fatto accompagnare in ospedale, dove è stato medicato. Dal tipo di lesione riportata, si ritiene che l'oggetto con cui è stato ferito possa essere una chiave ben appuntita.