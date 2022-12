Finse di essere morto in Albania per non pagare i debiti, arrestato l'imprenditore Davide Pecorelli

PERUGIA Colpo di scena nella vicenda che ha visto protagonista Davide Pecorelli. L'imprenditore altotiberino, 47 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Perugia, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo che l'arresto è stato chiesto dalle autorità albanesi. Pecorelli, in Albania, era ricercato per aver commesso diversi reati. Le indagini della polizia avevano dimostrato che, nel gennaio 2021,Pecorelli per sottarsi a debiti finanziari contratti in Italia, aveva dato fuoco, nel villaggio di Rras in Albania, ad un’autovettura noleggiata, al cui interno aveva fatto rinvenire resti di ossa umane al fine di simulare la sua morte. Era poi stato ritrovato in vita in il 17 settembre dell'anno scorso, sull’isola di Montecristo dove era arrivato per cercare un tesoro. Gli atti dell’arresto, informa una nota della questura, sono stati trasmessi al Procuratore Generale di Perugia Sergio Sottani, per essere sottoposti, nella giornata di lunedì a convalida della Corte d’Appello di Perugia. Pecorelli è ora nel carcere perugino di Capanne.