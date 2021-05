Una discussione per futili motivi, come probabilmente ce ne sono state tante altre negli ultimi tempi in un appartamento della frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini (Pavia). Qualche vicino riferisce infatti che non era la prima volta che al coppia, un muratore 41enne, originario della Romania, e la sua convivente, della stessa età e nata in provincia di Pavia, aveva accesi litigi soprattutto negli ultimi mesi.

Ma ieri sera l'epilogo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati