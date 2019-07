L'auto centra i "panettoni" ​e poi cappotta: ragazza miracolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Un altro incidente spaventoso in via 5 Torri, la strada che da piazza porta all’uscita dal centro storico. Una ragazza era alla guida di un Jeep Compass quando, tornando a casa verso le 6, è finita lunga alla curva di via 5 Torri.Ha così colpito con violenza i panettoni in cemento che delimitano il marciapiede facendoli saltare entrambi e poi si è ribaltata fermando la corsa in mezzo alla carreggiata, all’altezza dell’intersezione con via Strigola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Osimo e l’ambulanza inviata dal 118. La ragazza è rimasta miracolosamente illesa o quasi. Uscita da sola dall’abitacolo, è stata portata al vicino pronto soccorso per un dolore al braccio.