Operaio morto schiacciato da una ruspa, lavorava al cantiere dell'autostrada a Parma: aveva 53 anni

Ancora un morto sul lavoro. Un operaio di 53 anni è morto ieri sera in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma. Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale è stato travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo ha schiacciato contro una macchina asfaltatrice.

APPROFONDIMENTI IL CASO Laila morta sul lavoro, c'è un indagato in azienda. E... MODENA Laila El Harim muore in un incidente sul lavoro: incastrata in un... MODENA Laila El Harim muore incastrata nel macchinario killer come Luana... PRATO Luana D'Orazio, la perizia: quadro elettrico dell'orditoio... PRATO Luana D'Orazio, indagato il marito della titolare della fabbrica... TOSCANA Luana D'Orazio, verifiche sugli abiti della ragazza morta a... TOSCANA Luana, la procura: manipolato l'orditoio «gemello».... TOSCANA Luana D'Orazio, verifiche sugli abiti della ragazza morta a... PRATO Luana D'Orazio, l'esito dell'autopsia: morta per... PRATO Luana D'Orazio, il titolare dell'azienda: «Impegno per...

Laila morta sul lavoro, c'è un indagato in azienda. E interviene Mattarella: «Garantire la sicurezza»

Luana D'Orazio, spunta l'audio al fidanzato: «Un macchinario mezzo tronco». La mamma: «Diceva che lavorava sempre sola»

Si tratta di un cantiere per la realizzazione della “Tibre”, l'infrastruttura che collegherà l'A15 “Parma La Spezia” con l'autostrada del Brennero. L'operaio, residente in provincia di Reggio Emilia, è dipendente di un'azienda del settore edile del Modenese. Sul posto, anche un pm della Procura di Parma, al lavoro per la dinamica.