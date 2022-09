Omicidio nella ditta Classe A Energy: il titolare dell'azienda ucciso a colpi di pistola

Omicidio in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona dove, nella ditta Classe A Energy, sono stati esplosi diversi colpi di pistola ed è stato ucciso un 61enne. Sul posto ci sono i carabinieri e non è possibile avvicinarsi perché la via che porta all'impresa è stata chiusa dai in entrambi i sensi di marcia.

La vittima è il titolare dell'azienda

È il titolare dell'azienda dove è avvenuto l'omicidio, la Classe A Energy, il 61enne ucciso questa mattina a Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Con l'area dell'impresa blindata dai carabinieri, che sono al lavoro in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, è ancora da chiarire chi gli abbia sparato e perché.

Ucciso dopo una lite

Secondo le prime indiscrezioni, il movente dell'omicidio di questa mattina in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco che commercializza materiale edile sarebbe stato un semplice diverbio fra il titolare dell'impresa e una persona che in quel momento si trovava nella ditta e gli ha sparato uccidendolo. Oltre al deceduto, risulta ferita in modo lieve anche un'altra persona, un uomo di 37 anni che è stato portato in ambulanza all'ospedale di Crema.