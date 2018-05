Uccide la madre, si barrica in casa e minaccia di sparare

di Cristina Liguori

È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il fucile da caccia del padre alla madre uccidendola e poi si è barricato in casa. Chi lo conosce riferisce che i suoi problemi psicologici sono iniziati dopo una delusione amorosa, risalente proprio a una decina di anni fa. L'uomo aveva già tentato di uccidersi buttandosi dal balcone dell'abitazione di famiglia. Al momento, comunque, non si conoscono i motivi del tragico gesto.L'uomo è ancora barricato e minaccia di sparare anche contro i carabinieri che sono accorsi sul posto. Il padre di Pasquale De Falco è arrivato sul luogo della tragedia e, insieme ai carabinieri, sta cercando, di convincere il figlio ad arrendersi. Stamattina il pensionato non era in casa quando Pasquale ha sparato alla madre con il fucile da caccia del padre. Intanto i carabinieri si sono posizionati da alcuni minuti dietro una «Gazzella» con giubbotti antiproiettili e armi di precisione. L'intera zona è stata cintura dai militari che presidiano ogni punto d'accesso che può portare all'abitazione.In paese l'uomo viene descritto come una brava persona, diplomato, appartenente a una famiglia conosciuta a Qualiano. Il padre, pensionato, ha lavorato nel settore dell'edilizia.