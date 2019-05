Ucciso vicino a scuola davanti agli occhi del nipotino: sette arresti

di Leandro Del Gaudio

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini

Complimenti a Polizia e Carabinieri per i velocissimi arresti di questi camorristi che hanno sparato per le vie di Napoli. È una risposta concreta: lo Stato c'è, si fa sentire, non dà tregua ai boss. Ed episodi come quello di ieri non resteranno impuniti. Vinceremo noi».

Immediata la risposta dello Stato dopo l’ennesimo episodio di violenza cittadina, culminato nel ferimento - in piazza Nazionale - di una bambina di soli quattro anni.Doppio colpo di polizia e carabinieri a san Giovanni a Teduccio, vale a dire l’epicentro della faida tra clan Rinaldi e Mazzarella: sette fermi sono stati eseguiti a carico di altrettanti esponenti del clan D’Amico (quindi vicini ai Mazzarella) per l’omicidio didello scorso nove aprile, nel cuore del rione Villa: sono i responsabili dell’agguato a pochi passi dalla scuola Vittorino Da Feltre, quello in cui viene ucciso un uomo che stringeva la mano del nipotino che stava andando a scuola, all’asilo, fiero del suo zainetto di spiderman (poi abbandonato a pochi passi dal luogo del delitto.Ma non è tutto. Eseguita anche una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 appartenenti al clan camorristico Formicola per gli omicidi dei fratelli Massimo e Salvatore Petriccione avvenuti il 29 giugno 2002 e l’8 marzo 2004.Inchiesta coordinata dalla procura di Gianni Melillo, al termine del lavoro del pm Antonella Fratello e dell’aggiunto Giuseppe Borrelli.