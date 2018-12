I cani poliziotto sventano un festino in carcere a base di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi sequestro di sostanze stupefacenti nel carcere napoletano di Secondigliano dove i cani antidroga della polizia penitenziaria hanno verosimilmente sventato un festino di Capodanno in cella a base di droga: il finissimo fiuto di Igor e Cesare ha consentito di scoprire un detenuto, a cui era stato concesso di trascorrere il Natale in famiglia, tornato nell'istituto penitenziario dopo un permesso premio con nell'intestino numerosi ovuli contenenti hashish. L'uomo è stato denunciato.«Nonostante lo Stato investa milioni di euro per i detenuti - ha commentato Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - con programmi di trattamento, corsi di studio, lavoro e attività socio/ricreative, molti tradiscono la mano tesa della collettività». Il blitz del comandante della polizia penitenziaria di Secondigliano è stato coadiuvato dal nucleo regionale cinofili Campania del distaccamento di Benevento e Avellino.