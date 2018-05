Precipita da una vela di Scampia: morto un 19enne

di Melina Chiapparino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tanti a(Napoli) oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale dellaverde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della Resistenza. Si tratta di un ragazzo napoletano,, che è precipitato da uno dei piani alti della costruzione ma sul quale ancora sono in corso verifiche sia per accertare se il giovane abitava in uno degli appartamenti della Vela sia per acclarare l'ipotesi del suicidio.L'episodio è avvenuto intorno alle 15, subito dopo sono scattati i soccorsi che però non hanno potuto salvare la vita al giovane. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato la morte del giovane, avvenuta sul colpo per il violento impatto contro le scale, e volanti della polizia di Stato. Gli agenti, al momento, hanno transennato e messo in sicurezza l'area dove si trova il corpo del giovane, in attesa dell'arrivo dell'autorità giudiziaria.