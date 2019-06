Quad si ribalta, papà di tre figli muore a 36 anni durante la vacanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È andato in Toscana con la moto insieme a un amico dalla sua città per una vacanza in campeggio. Ieri sarebbe dovuto rientrare ma la sua città, Fabriano, non la rivedrà più.Paolo Paladini, 36 anni, operaio, è morto intorno all’una di ieri notte, in un incidente stradale dopo che il quad sul quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone si è ribaltato per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.Sul mezzo c’erano altri due giovani rimasti illesi e il conducente, originario di Como, Davide Marson, proprietario della Pallacanestro Cantù che è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo.