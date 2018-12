Ha un infarto mentre va all'asilo nido: Alessandra, maestra 53enne, muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia all'asilo nido «Mondo Gioioso» di Scampia dove questa mattina mentre si recava al lavoro, l'educatrice, originaria di Melito, 53 anni, è stata colta da infarto ed è deceduta poco dopo. Choc all'interno della piccola comunità didattica dove tutti si conoscevano. La notizia dell'improvvisa scomparsa della donna, stimata da colleghi e genitori, amatissima dai bambini, si è diffusa in poche ore. La donna era in auto con alcune colleghe, quando ha avvertito il malore. La tragedia si è materializzata nei pressi del mercato ortofrutticolo di Melito, dove la vettura ha arrestato la sua corsa. Disperati i tentativi delle colleghe di rianimarla, purtroppo risultati inutili, così come quelli dei soccorritori giunti poco dopo sul posto.