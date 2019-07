Donna muore precipitando con l'elicottero davanti all'Isola di Gorgona, si cerca il passeggero Mappa

Donna muore precipitando con un elicottero ultraleggero nel Tirreno, a poca distanza dalla costa sud dell'isola di Gorgona (Livorno), nell'arcipelago toscano, mentre non si hanno notizie di un passeggero. Per il recupero della pilota e per le ricerca del passeggero è in azione il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Livorno insieme alla capitaneria di porto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il corpo individuato sarebbe quello della pilota. In azione la motovedetta Cp866 e la nave Eurocargo Patrasso.



L'elicottero è semi-inabissato 6 miglia a sud dell'isola (circa 22 miglia dal porto di Livorno. Con palloni gonfiabili assicurati alla carcassa delle velivolo i sommozzatori cercano di mantenere in superficie l'ultraleggero partito dall'aeroporto Cinquale Montignoso, in provincia di Massa Carrara, e diretto in Sardegna, ad Olbia/Porto Cervo in Costa Smeralda.

Mobilitato anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando di Livorno.