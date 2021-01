Bimba di sette mesi muore in ospedale ad Avellino, la Procura avvia un'indagine

Si è sentita male subito dopo aver mangiato, e il successivo arresto cardiaco le è stato fatale. È morta così una bimba di 7 mesi di Raiano, una frazione di Serino in provincia di Avellino. I genitori si sono precipitati all'ospedale «Moscati» del capoluogo, dove la figlia è stata assistita da rianimatori pediatri e cardiologi. Ma purtroppo per non c'è stato niente da fare.

Il fatto

Stando a una prima ricostruzione, la bambina era nella culla quando si è sentita male. I genitori hanno messo allora in pre allarme il Pronto Soccorso dell'ospedale, dove è stata predisposta una equipe di rianimatori. Le condizioni della bambina si sarebbero però subito aggravate: al momento dell'arrivo in ospedale, la vittima sarebbe stata già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimarla sono risultati inutili anche alla luce di un secondo infarto, sopravvenuto dopo il ricovero. Nel frattempo la Procura di Avellino, su denuncia dei genitori, ha aperto un fascicolo e ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.

