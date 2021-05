Motociclisti contro un'auto a Cremona: morti una ragazza di 26 anni e un uomo di 55

Due motociclisti sono morti questa mattina nello scontro con un'auto a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona. L'incidente si è verificato poco prima delle 11 lungo la provinciale 27. Le vittime sono una giovane donna di 26 anni e un uomo di 55 anni. I due sono stati sbalzati nel fosso dopo l'impatto con l'autovettura.

Sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale per stabilire esattamente la dinamica. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Verde di Cremona e i vigili del fuoco. Partito anche l'elisoccorso da Brescia che però non è mai atterrato.

Nell'impatto con la vettura i due motocilisti sono stati sbalzati in un fossato e la macchina è rimasta in bilico su un ponticello. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno verificando cause e dinamica dello schianto mortale.