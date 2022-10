Morto in una gara di motocross a 16 anni: incidente a Brescia, viene investito dagli altri piloti

È stato coinvolto in un incidente durante una gara di motocross, poi è stato investito dagli altri piloti. Così è morto un ragazzo di 16 anni stamattina a Rezzato, nel Bresciano. Il giovane è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in condizioni disperate. Durante la gara il sedicenne è stato coinvolto con altri partecipanti in un incidente e probabilmente almeno un'altra moto lo ha investito.

Il ragazzo di 16 anni stava partecipando a una gara regionale di motocross, quando poco dopo la partenza è caduto insieme ad altre moto e dalle ricostruzioni sarebbe rimasto sotto altri mezzi. L'incidente fatale è avvenuto intorno alle 12.30 al crossodromo di Rezzato. I soccorritori del Cosp Mazzano sono riusciti a rianimare il ragazzo e a portarlo al Civile, ma in gravi condizioni. Lì è morto qualche ora più tardi.