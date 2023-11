Attraversa i binari ma inciampa e cade, travolto e ucciso da un treno sotto gli occhi di un amico

Prima la corsa per attraversare i binari, poi, una volta in salvo sulla banchina ha perso l'equilibrio ed è finito sotto un treno. È morto così, ieri notte, alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele e sotto gli occhi di un amico, un uomo di 32 anni, originario dell'Ecuador e residente a Vidigulfo, in provincia di Pavia.

Dagli accertamenti effettuati finora, pare che i due, attorno a mezzanotte e mezza, abbiano attraversato imprudentemente i binari.

Soccorsi inutili

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, l'amico che è sotto choc per aver assistito alla tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del Distaccamento Volontari di Pieve Emanuele, la Polfer, il 118 e il magistrato di turno.