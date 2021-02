Vigevano, cade un ultraleggero nei boschi lungo il Ticino: due vittime

Due morti nel velivolo ultraleggero precipitato nel pomeriggio nei boschi che costeggiano il Ticino nella provincia di Pavia. Non c'è stato nulla da fare per il pilota e il passeggero a bordo dell'aereo a tre assi decollato dall'aviosuperficie Leonardo da Vinci a ovest di Vigevano. Il biposto è caduto nei pressi di strada al Salto, in località Buccella. L'allarme al 118 è stato lanciato alle 17,42, quando già iniziava ad imbrunire.

Inutile l'invio sul posto di un elicottero partito da Niguarda, insieme ai vigili del fuoco. Non sono ancora state rese note le generalità di pilota e passeggero. Al momento dell'incidente le condizioni meteo erano buone.

Ultimo aggiornamento: 20:17

