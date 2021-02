Morta in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada: donna di 47 anni uccisa nel Milanese. Aperta una inchiesta

È morta, nonostante un disperato intervento chirurgico, la donna di 47 anni che è stata soccorsa, oggi pomeriggio, dopo essere stata accoltellata a Pedriano di San Giuliano Milanese in strada dopo le 13. Si tratta di un luogo frequentato abitualmente da prostitute dove i carabinieri stanno ora cercando anche l'arma del delitto.

La dinamica

Alcuni passanti avevano chiamato le forze dell'ordine segnalando un uomo vestito di nero che inseguiva una prostituta. Quando i carabinieri erano arrivati sul posto non lo avevano trovato. Il 118 aveva trovato la donna riversa a terra colpita da cinque coltellate, tre alla schiena e due alle gambe. Era stata subito trasportata all'ospedale Humanitas. I carabinieri cercano l'aggressore.

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte della donna albanese di 47 anni che è stata accoltellata in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese. Il Procuratore Domenico Chiaro spiega che «per ora, non c'è nessuna ipotesi esclusa o privilegiata in partenza ma febbrili indagini in corso».

