Ragazza trovata morta nel letto nel giorno del suo 18esimo compleanno, mistero ad Amelia

AMELIA (TR) Una ragazza di appena 18 anni è stata trovata morta nel letto della sua abitazione questa mattina, nel giorno del suo compleanno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amelia che stanno indagando sulle cause della morte. Per il momento sembrerebbe escluso il suicidio.

La ragazza frequentava il quinto anno del Liceo Donatelli a Terni.

«Quell'uomo me l'ha circuita, l'ha fatta cambiare. Lei non stava bene, era in cura da una psicologa ma adesso è morta», ha detto il padre sconvolto all'uscita dell'appartamento in cui è stato trovato il corpo della ragazza.

La ragazza era molto inserita nel tessuto sociale della cittadina e allenava i bambini per la pratica del Judo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Terni – quello del reparto operativo Marco De Martino, della Compagnia di Amelia Raffaele Maurizi e del comando stazione amerino, Roberto Saba. Sul posto anche il pm Camilla Coraggio, la sindaca di Amelia, Laura Pernazza e il responsabile della comunità Incontro di Amelia Giampaolo Nicolasi.

+++In aggiornamento++++

Ultimo aggiornamento: 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA