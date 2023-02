Monica Comegna, febbre alta: dopo il ricovero in ospedale si aggrava e muore a 43 anni. L'attrice lascia una figlia piccola

Addio a Monica Comegna: la donna era stata ricoverata in ospedale con la febbre alta, poi si è aggravata in poche ore ed è morta tragicamente a 43 anni. Monica Carmen Comegna era un'attrice abruzzese, moglie e mamma di una bambina piccola. Casoli, suo paese d'origine, è sotto choc per il decesso improvviso della donna.

Ha preso la febbre dopo un viaggio in treno, riporta il Centro, ed è stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano. Le sue condizioni sono peggiorate velocemente e nonostante lo sforzo dei medici, non c'è stato nulla da fare. È morta giovedì mattina. Lascia il compagno, Enrico, e la figlioletta Nina. Oggi, venerdì 3 febbraio, ci saranno i funerali.

CHI ERA

Monica Comegna si teneva lontano dai social e dal gossip. Aveva recitato nel 1999 nel film "Terra Rossa", di Giorgio Molteni. Nel 2001 è stata protagonista di "South Kensigton" di Carlo Vanzina, un film nel quale ha lavorato tra gli altri con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli. Nel 2003 ha lavorato nel film "Una famiglia per caso".