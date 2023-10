Mister Pella Pazzo, morto il tiktoker Lorenzo Delle Femmine: stroncato da un infarto a 40 anni

È morto Lorenzo Delle Femmine, conosciuto su TikTok con il nome di "Mister Pella Pazzo". L'uomo, molto popolare sui social, sarebbe stato stroncato da un infarto. Il decesso nell'ospedale Villa dei Fiori, ad Acerra, in provincia di Napoli.

Delle Femmine aveva 40 anni: lascia moglie e tre figli piccoli. Il suo profilo TikTok, "MisterPellaPazzoFamily", su cui condivideva le avventure della sua famiglia, è seguito da 1,7 milioni di utenti. La notizia della morte del tiktoker è stata diffusa diversi media locali, come NanoTv e InterNapoli.

Napoli, morto il tiktoker Lorenzo Delle Femmine

Delle Femmine alcune settimane fa era stato ricoverato in seguito ad un malore. Dimesso dopo alcuni giorni, aveva dichiarato di aver scoperto di soffrire di labirintite. Il suo volto era arrivato anche in tv, in quanto residente in un appartamento a Casalnuovo di Napoli occupato illegalmente: alcune trasmissioni lo avevano intervistato per conoscere la sua versione.