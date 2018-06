Meningite, ragazza di 14 anni ricoverata: profilassi per tutta la famiglia

Una ragazza di 14 anni - non si sa se vaccinata o meno - è stata ricoverata all'ospedale di Città di Castello per una meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l'Usl Umbria 1. La ragazza si trova, dal 6 giugno, nel reparto di Pediatria dove ha iniziato la terapia e risulta in «lieve miglioramento clinico».



La Direzione medica ospedaliera - si legge nella nota dell'Usl - ha immediatamente avviato la profilassi tra gli operatori esposti e per i conviventi della paziente. Il Servizio di Igiene e sanità pubblica ha inoltre provveduto «rapidamente» alla profilassi antibiotica dei contatti più stretti, 21 compagni di classe e gli insegnanti.



Tutte le altre persone venute potenzialmente in contatto con l'adolescente, sono state allertate e verranno messe in profilassi entro le 48 ore dalla diagnosi, come previsto in questi casi. La Usl ha sottolineato che «non sussistono rischi di epidemie tra la popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA