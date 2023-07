Tossicodipendente di 27 anni prima minaccia di lanciarsi dal balcone e poi picchia la madre che spaventata aveva chiamato la polizia . L'episodio si è verificato intorno alle 14,30 di oggi - giovedì 27 luglio - in una abitazione nei pressi di piazza Garibaldi, a Frosinone. L'uomo subito dopo l'aggressione alla mamma si è dato alla fuga. Sono intervenuti oltre agli agenti della sezione Volanti della polizia, anche i medici di una ambulanza del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure alla donna e i vigili del fuoco temendo che non fosse possibile entrare in casa.