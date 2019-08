Due morti in un appartamento: uno impiccato al balcone. Ipotesi omicidio-suicidio

Probabilmente un omicidio-suicidio a Milano: un uomo è stato trovato impiccato al balcone di un'abitazione di via Valle Anzasca alla periferia di Milano e gli agenti della Questura, una volta nell'appartamento, hanno trovato un altro uomo morto a causa delle ferite causate da un grosso coltello trovato in una fioriera. Per gli investigatori si tratta con ogni probabilità di un omicidio suicidio. A chiamare i poliziotti un residente in zona che ha visto l'uomo impiccato al balcone.



I due morti sarebbero stranieri, del Bangladesh o dello Sri Lanka. L'ipotesi degli agenti della Questura è che uno dei due abbia accoltellato a morte l'altro e poi si sia impiccato al balcone di casa con delle lenzuola. In questi istanti nella casa sono presenti gli agenti della Scientifica per i rilievi.​

