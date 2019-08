Aggredita in strada con un vetro da uno sconosciuto, grave 64enne. I passanti fermano straniero

Choc in strada a Milano dove una donna è stata aggredita da uno sconosciuto armato di un pezzo di vetro. È successo di mattina e al momento non è chiaro come sia nata l'aggressione, se sia avvenuta a seguito di un diverbio o senza alcun motivo. L'uomo, uno straniero, che avrebbe ferito la passante con un coccio di bottiglia o comunque con un oggetto tagliente, è stato arrestato. La persona ferita, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Sono stati i cittadini che si trovavano in piazza, a Milano, a impedire la fuga all'uomo che, alle 12, ha aggredito una passante con un oggetto tagliente, forse un coccio di vetro, ferendola gravemente. Lo hanno raccontato i testimoni alla polizia che sta facendo accertamenti.



L'aggressione infatti è avvenuta sotto lo sguardo attonito di svariate persone che, nonostante la giornata agostana, si trovavano a passare per largo la Foppa, una piazza molto frequentata non distante da Brera e dalla zona Garibaldi. I presenti, dopo il gesto, hanno chiamato i soccorsi e hanno trattenuto l'aggressore, impedendogli la fuga, fino a quando pochi minuti dopo è arrivata una Volante e lo ha bloccato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA