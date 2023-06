Ufficiale della Marina muore durante l'addestramento: Michele aveva 31 anni. «Forse un malore»

Un ufficiale della Marina militare di 31 anni, Michele Savarese, è morto questa mattina a La Spezia durante un corso di specializzazione subacquea alla base del Comsubin Teseo Tesei del Varignano. Sono in corso accertamenti per capire se il decesso sia stato causato da un malore o da un incidente.

Morto per l'amianto, ufficiale riconosciuto “vittima del dovere”: alla figlia 200mila euro di risarcimento

Malore improvviso in casa, Meri muore da sola: il suo cagnolino la veglia per oltre 6 giorni

Il tenente di vascello morto a 31 anni

Il tenente di vascello Michele Savarese stava svolgendo un'attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell'abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena, quando avrebbe accusato un malore. L'ufficiale è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente che, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, ha dovuto constatare il decesso.



Michele Savarese, celibe, era in servizio presso l'ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano.