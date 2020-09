Due cadaveri, un uomo e una donna, sono stati rinvenuti questa mattina poco dopo le 9 in un appartamento in via Marinelli, ad Ariccia ai Castelli romani. Si tratta di marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano. Alcuni vicini hanno chiamato il 112 dopo aver udito colpi di pistola.

Daniele De Santis, l'assassino conosceva l'arbitro e la compagna. Le urla: «Andrea fermati!»

Agguato a Torvaianica, morto l'uomo colpito con due proiettili in spiaggia tra i bagnanti

Dai primi rilievi effettuati dai militari della stazione di Ariccia e del Nucleo investigativo di Frascati, a sparare sarebbe stato l'uomo che dopo aver ucciso la moglie ha rivolto l'arma verso se stesso per farla finita.



Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA