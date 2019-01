Marco Vannini, familiari furiosi dopo la sentenza. Il papà: «La vita di mio figlio non può valere 5 anni»

riduzione di pena ad Antonio Ciontoli , i familiari di Marco Vannini hanno reagito con durezza alla sentenza d'appello per la morte del ventenne di Cerveteri, morto quattro anni fa a casa della fidanzata. Un applauso, grida di protesta e tessere elettorali strappate, questa la reazione della famiglia e degli amici del giovane: «È una cosa vergognosa - ha gridato Marina, la madre di Marco - È uno schifo. La giustizia non è uguale per tutti».



Marco Vannini, per Ciontoli pena ridotta da 14 a 5 anni. Amici e parenti furiosi: «È una vergogna»



«La vita di Marco non può valere cinque anni. Dove sta la Legge? Aveva il futuro davanti», ha detto invece il padre di Marco Vannini. «Venduti, non c'è Stato per Marco!», le urla di amici e parenti prima di essere allontanati dall'aula della Corte d'Appello.