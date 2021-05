Vannini, pg Cassazione: «Tutti mentirono, confermare le condanne di Ciontoli e i suoi familiari». Sentenza in giornata

Confermare le condanne di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari per la morte di Marco Vannini. E' quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione, Olga Mignolo, per la quale va giudicato inammissibile il ricorso di Ciontoli, condannato nell'appello bis a 14 anni per omicidio con dolo eventuale, e vanno rigettati i ricorsi della moglie, Maria Pezzillo, e dei figli Martina e Federico condannati a 9 anni e 4 mesi. «Tutti mentirono. Tutti hanno tenuto condotte omissive e reticenti».

Nei loro confronti la pg nel corso della requisitoria ha formulato anche un'ipotesi di attenuazione della pena. I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, al termine dell'udienza, sono entrati in camera di consiglio . La sentenza è attesa in giornata.

«E incontestabile l'accettazione da parte di tutti gli imputati della condotta del capo famiglia - ha aggiunto il pg - Vannini, ferito, restò affidato alle cure dei Ciontoli, che avevano un obbligo di protezione verso di lui. Gli imputati erano gli unici che avrebbero potuto impedirne la morte».

La difesa - Annullare le condanne a carico della famiglia Ciontoli e fare un nuovo processo per l'omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Lo ha chiesto l'avvocato Giandomenico Caiazza, difensore della famiglia Ciontoli, davanti ai giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, chiamati a decidere sul caso. «Quella d'appello è una sentenza illogica, disseminata di insensatezze», ha detto l'avvocato. «Se c'è omicidio volontario significa che c'era adesione alla possibilità della morte di Vannini - ha aggiunto - ma questo come è compatibile col fatto che hanno chiamato i soccorsi?».