Frustate, pugni in testa e bastonate sulle braccia con il manico di un scopa. La routine del piccolo Alfredo (il nome è di fantasia), di appena otto anni, era questa. Perché la sua mamma, dopo aver bevuto alcol e fumato droga davanti a lui, diventava violenta, anche per un nonnulla. E non si faceva alcun problema a portare il piccolo con sé, quando insieme al nuovo compagno, andava nelle piazze dello spaccio, per rifornirsi. In casa il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati