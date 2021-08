Mahmood dopo l'incendio a Milano: «Nessuna vittima, la vita è bella». Ma gli haters lo attaccano

«Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella». Lo scrive Mahmood su Instagram dopo l'incendio nel grattacielo di Milano, in via Antonini, dove da anni è residente.

«Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi, vi voglio bene. La vita è bella». - @Mahmood_Music ❤️ pic.twitter.com/xfPIfSqkFr — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 30, 2021

In questi giorni l'artista era stato preso da mira dagli haters sui social. «Mahmood la casa se la può ricomprare ma voi haters che gioite di quello che è successo, la dignità non potete ricomprarla»: così Ermal Meta su twitter difende il cantante che ha perso casa nell'incendio di Milano.

#Mahmood la casa se la può ricomprare ma voi haters che gioite di quello che è successo, la dignità non potete ricomprarla dopo averla buttata nel cesso perché ammesso che ci riusciate, puzzerebbe demmerda. Sfigati. — Ermal Meta (@MetaErmal) August 30, 2021

Su twitter qualcuno si è rallegrato per quanto successo a Mahmood, ma la maggior parte dei tweet sono di condanna per questo atteggiamento, in linea con quello di Ermal Meta. Da parte del vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, nessuna risposta social ai leoni da tastiera.

«Ridere di #Mahmood e di tutta la gente che ha perso la propria casa nell'incendio di Milano vi qualifica esattamente per quello che siete: ominicchi meschini incapaci di dare valore alla propria vita e, per questo, pronti a gioire delle disgrazie altrui. Che pena», scrive proprio su Twitter Clarinette.