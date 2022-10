Esplode palazzina a Lucca, un morto e tre feriti. Salvata donna incinta

È esplosa una palazzina a Lucca, in via per Camaiore in località Torre. Ne è scaturito un incendio intorno alle 14.40. I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme.

Roma, al parco del Pineto cinquanta alberi dopo gli incendi: l'evento il 29 ottobre

Lucca, esplode una palazzina: i soccorsi

Sembra che nella palazzina (dove, a parte i pompieri, per il momento nessuno si può avvicinare) ci siano due o tre persone. Al momento una persona è stata estratta viva dalle macerie . Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica, due ambulanze e anche l'elisoccorso Pegaso per eventuali trasferimenti da effettuare.

In fiamme un deposito di calzature sulla Teverina, vigili del fuoco al lavoro

Le persone ferite

Avvertita anche struttura regionale Cross (Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario). Nell'esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all'ospedale di Lucca: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi (una per trauma cranico, l'altra per escoriazioni).

Le cause

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l'esplosione potrebbe essere dovuta a una fuga di gas.