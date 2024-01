Lettera al carabiniere che l'ha salvata dall'ex marito violento: «Non conosco il tuo volto, ma non scorderò mai la tua voce. Grazie»

Aveva paura di rientrare a casa la vigilia di Natale, dove avrebbe trovato l'ex marito, che aveva già avuto in passato atteggiamenti violenti. E allora una donna salentina ha chiamato il 112, dove ha trovato un carabiniere - in servizio presso la Centrale Operativa di Maglie - che l'ha tranquillizzata e ha inviato una pattuglia in zona.

Tutto è finito per il meglio, e quella donna ha scritto nei giorni scorsi una lettera toccante all'uomo che l'ha salvata.

La lettera al carabiniere che l'ha salvata dal marito violento

«A te che sei riuscito con prontezza, professionalità, umanità e dolcezza a capire il mio stato d'animo, non finirò mai di ringraziarti», ha scritto la donna nella lettera.

«Non so il tuo volto, ma la tua voce rimarrà indelebile nelle mie orecchie. Con il cuore ti auguro il meglio nella vita privata e carriera. Il nome Marco lo collegherò sempre a te», il messaggio al militare "ignoto".