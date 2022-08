Leoluca Granata, ex tronista condannato a 5 anni per violenza sessuale in Svizzera

È stato arrestato in Svizzera e condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale, l'ex tronista, Leoluca Granata. I genitori del giovane di 20 anni di Maranello (Modena), insistono sull'innocenza del figlio e rilanciano la sua causa tramite un appello attraverso le pagine dell'edizione modenese del Resto del Carlino.

Violenza sessuale, 5 anni per l'ex tronista Leoluca Granata: i fatti risalgono a settembre 2021

L'episodio in questione risale al 26 settembre 2021, quando, a Lugano, Leoluca Granata, con altri due amici, aveva conosciuto una ragazza fuori da una discoteca dopo una serata. L'ex tronista decide quindi di invitare la ragazza a passare il resto della nottata a casa dei tre ragazzi, invito accettato da quest'ultima.

A questo punto le versioni dei fatti divergono. «È stato un rapporto consenziente», dicono i genitori del giovane modenese «nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni». Secondo Granata, infatti, i rapporti sessuali avuti con la ragazza, e filmati anche in alcuni video, sarebbero stati consenzienti. Secondo la ragazza, invece, i tre giovani l'avrebbero obbligata a ripetuti rapporti contro la sua volontà. Il tribunale svizzero ha ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti per condannare Granata a cinque anni e i due amici a 27 e 30 mesi.

