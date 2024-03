Lei lo lascia, lui mette fotografie sui muri per far sapere che la donna ha un amante: condannato ex carabiniere

Scritte sui muri e fotografie per fare sapere al marito, che la moglie aveva l’amante.

Ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione per il reato di stalking, davanti al Tribunale di Sulmona, F.M., carabiniere in congedo di 58 anni residente in un Comune dell’Alto Sangro. L’uomo sarebbe responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane straniera, con la quale, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

I due si sono frequentati per un periodo di tempo fino a quando la donna ha deciso di interrompere quel rapporto diventato difficile e ingestibile. Il 58enne non avrebbe accettato di buon grado la fine della relazione. Così, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dal novembre 2022 al marzo 2023, avrebbe messo in atto comportamenti lesivi, nei confronti della ex partner.

In uno dei tanti episodi, si sarebbe recato al bar frequentato assiduamente dalla persona offesa, inseguendola con la propria auto. Inoltre, avrebbe effettuato appostamenti, molestandola con l’invio di messaggi minaccioso. L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, difesa dall’avvocato Cristian Rucci, ha permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda.